VILJA KÜSIB | Peeter Koppel: kui inimeste elustandard halveneb kiiresti, ei suuda seda suppi keegi ära süüa

Millal sa viimati poes käisi, mida ostsid? Millal sõitsid viimati taksoga?

Taksoga ma eriti ei sõida. Poes käin nädalas tavaliselt korra. Ostsin tavalisi asju: grillkanast lambipirnideni.

Sa pole see sihtgrupp, keda meelitatakse poodi kilepiima, Laua viina ka Kirde saiaga?

Ma ei suuda absoluutselt talitseda oma ükskõiksust Laua viina suhtes. Kirde sai ei ole ka lemmik, piima ostan enamasti tetrapakis, nii on palju parem külmkappi panna.

Kui palju sa niimoodi isiklike tähelapanekute pealt makromajanduslike tähelepanekuid teed?

Lahtiste silmadega käin ma ringi küll. Tõepoolest märkan, et minu poearved on hakanud kasvama ja ma ei usu, et see oleks tingitud maitse muutumisest. Loomulikult panen ma alati tähele kütusehinda. See moodustab osa minu kulutustest ja on suhteliselt kõnekas.

Inflatsioon on kohal – kas selleks, et jälle minna või selleks, et jääda?

Keskpankurid tahavad kindlasti öelda, et see on ajutine. Kui majandus oli pausil ja kõik istusid kodus, tarbimist oli vähe, ettevõtetel jäid investeeringud tegemata. Kui tervisekriis õnnestus raamidesse suruda, tormasid kõik välja nagu kevadised vasikad, hakkasid tarbima ja investeerima. Niisugune on peamine narratiiv. Kui ma vaatan laiemat tausta, näen enamat kui kevadise vasika efekt. Vaadakem, kuhu tüürivad eurooplased ja ameeriklased. Ühed tahavad teha rohepööret, teised teha rohepööret ja parendada infrastuktuuri, võtta selleks laenu ja lükata see majandusse. Kui kuskil tekib täiendav nõudlus, näiteks Ühendriikides riigi poolelt, siis lükkab see loomulikult hindu üles.

Peep Sooman on tabavalt öelnud, et rahvas saab seda, mida tahab: maksta asjade eesti rohkem. Äkki saab esimene vaimustus ikkagi mööda ja tuhin läheb üle?

Kui läheme leivast ja vorstist kaugemale ja räägime kinnisvarast, siis tuleb arvesse võtta, et Eesti inimeste säästud on ajaloo suurimad. Inflatsiooni pikemaaajalises perspektiivis kartes võidakse mõelda: äkki ikkagi ostaks kinnisvara? Äkki on kinnisvara parem akumulatsioonivahend kui raha seismine kontol? Lihtsa inimesena kohalikke kinnisvarahindu vaadates märkan kahte olulist komponenti, mis neid ülespoole ajavad: tarbija usaldus ja raha kättesaadavus. Kui räägime eurost, jääb raha hind madalaks väga pikaks ajaks. Reaalpalk aga kasvas paar protsenti isegi siis, kui kõik oli pausil, loomulikult on tarbija usaldus suur.

Vanasti peeti buumi tunnuseks seda, et taksojuhid hakkasid rääkima börsile investeerimist. Praegu mõtlevad nii mõnedki: ostaks õige säästudes tkorteri väljaüürimiseks, pank annab meelsasti laenu lisaks. On seegi buumi märk?

Ei ja jaa. Jaa, sest buumi ajal selliseid asju tehakse. Mõne vara hind tõuseb ja inimesed vaatavad: oi, nii palju on tõusnud, äkki, suslik, tõuseb veel. Teisalt, inflatsioonijuttu on olnud küllalt, aga inimesed ei ole seda tõsiselt võtnud, säästud üha kasvavad. Kui nad nüüd tagantjärele vaatavad igasugu varade tõusutrendi, siis tekib neil võib-olla küsimus: äkki ma säilitan oma varandus kusagil mujal paremini kui pangakontol hoides.

Mida siis öelda inimestele, kes praegu plaanivad näiteks laenuga ühetoalise investeeringuna osta?

Kui nad suudavad laenu teenindada ja korter on nende jaoks mõistliku hinnaga, siis ei hakka mina küll seda hukka mõistma. Minul ei ole küll ühtegi investeerimiskorterit, aga kui ma palga kätte saan, siis kõik, mida kohe likviidsena tarvis ei ole, investeerin kohe eri finantsvaradesse. Ma ei taha raha hoida. Miks ma peaksin tahtma raha hoida?