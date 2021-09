Taavi Aas: Enefit Greeni börsile minek on igati tervitatav ning oluline samm meile kõigile

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul on Eesti Energia otsus viia Enefit Green börsile igati tervitatav. "Tänaseid elektrihindu vaadates võib öelda, et sektor lausa kisab uute investeeringute järele, mis tooksid turule odavama hinnaga toodetud keskkonnasõbralikku elektrit," tõdes ta.

Lisaks elektri tootmisele tegeleb Enefit Green ka soojuse tootmise ja perspektiivis ka jahutusega. "Need mõlemad on olulised valdkonnad, mis vajavad samuti investeeringuid ja on olulised meie energiamajanduse dekarboniseerimisele, et hoiaksime õhu puhtamana ja hinnad madalamad," ütles ta ning lisas, et kuivõrd investoritel on võimalik oma investeeringult teenida ka dividende, siis panustab seega IPO-le minek eestlaste jõukuse kasvu.