Miks toob Õliühing välja rohepöörde miinuseid, kui tanklaketid agaralt jätkusuutlikkusele rõhuvad?

Õliühing koondab endas Eestis naftasaadustega tegelevaid ettevõtteid. Septembri alguses tõi palju kõneainet ühingu poolt esitatud suured reklaamid päevalehtede esikülgedel, mis teatasid, et diislikütuse aktsiisitõus toob kaasa nälja.

Teisalt on andnud kõik Õliühingusse kuuluvad tanklaketid tarbijatele märku sellest, et nad liiguvad rohelisema tuleviku suunas ning samaaegselt loonud endale agaralt rohelist kuvandit.