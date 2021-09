FOTOD JA VIDEO | Rekordiline arv kaubalaevu California ranniku lähedal näitab pragu tarneahelas

Konteinerlaevadelt kauba mahalaadimise viivitus tuleneb ülemaailmsest koroonaviiruse pandeemiast, kus piiranguid on oluliselt leevendatud ning nõudlus kaupade järele on üha suurenenud. Seetõttu on tootjatel keeruline sammu pidada. Lisaks on tööjõupuudus viinud osade toodete tootmise aeglustumiseni. Ka koroonaviiruse Delta variandi tõusust põhjustatud karantiin süvendab tööjõupuudust, sest haigetele ei leita asendajaid.