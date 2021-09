Elisa sise-coach: kaaseagne juht liigub etteütleja rollist inimeste võimustajaks

Rich DeVos on öelnud, et ainukesed asjad, mis on inimese ja tema eesmärkide vahel, on soov proovida ja usk, et see on võimalik. Tehes oma valdkonna inimestega arenguvestluseid kuulen tihti, kuivõrd oluline on nende jaoks, et neid usaldan ja lasen neil endal mõelda, kuidas ühte või teist teemat lahendada. See, mida nad tunnevad, on usk nendesse. Meeles on ühe minu tiimiliikme kuldsed sõnad: „kui sina minusse ei usuks, ega ma siis varsti enam ise ka ei usuks". Juhi mõju on väga suur, me saame tõsta oma töötaja kõrgustesse või tuua ta alla. Olen alati juhina uskunud sellesse, et kui sa ei saa oma inimest usaldada, siis on aus lasta tal edasi liikuda. Kui sina juhina kahtled ja arvad, et ta ei saa hakkama - ja võib-olla selles ametis ta tõesti ei saagi - sellest koostööst miskit head ei tule.