USA küberturvalisuse spetsialistid tulid Eestisse kohalike talentide pärast

Firma peakontor asub Ameerika Ühendriikides Räniorus ehk Silicon Valleys, kuid kuna sealt vajalike andekate arendajate leidmine muutus üha raskemaks, otsustasime tulla Eestisse. Siin on talente palju, samuti ka lähiriikides. Praegu on Malwarebytesil kontoreid veel ka Austraalias ja Singapuris.

Tallinna suur eelis on see, et siia saab meelitada talente ka lähiriikidest, nagu Poola, Ukraina ja Venemaa – see tegi Eesti eriti atraktiivseks. Siia „kolida“ aitas EASi Work in Estonia programm. Enne koroonapandeemiat oli võimalik nädalaga inimene tööle võtta – tööpakkumise maailma teise otsa saatmisest inimese Eesti kontoris sisse seadmiseni. Aasta tagasi töötas Eesti kontoris 70 inimest, kellest umbes pool on eestlased.