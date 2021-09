Uskumatu: Eesti üksikema laenas 46 000 eurot igapäevaste kulutuste jaoks ja sattus võlaorjusesse

„Meil on siin noor naisterahvas, kes on kiirlaenudega võtnud endale kokku 46 000 eurot. Ja me ei räägi siin korteriostust," räägib Eichhorst. Kuna lapsega kodus olev üksikema poleks ise suutnud võlgu tagasi maksta, algatati võlanõustaja abiga eraisiku pankrotimenetlus.

„Sel ajal, kui see pankrot algatati, tuli talle veel kiri, kus öeldi, et naise võimalik limiit on 5432 eurot. Talle pakuti veel juurde!" ei suuda Eichhorst olukorda uskuda. Tema hinnangul tegutsevad laenufirmad, ilma et üldse kontrollitaks, kas inimesel, kellele selliseid pakkumisi tehakse, veel on võime laenu tagasi maksta või mitte.