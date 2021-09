Ülikallis lahutus. Wall Streeti üks suurimaid legende peab suurest summast loobuma

Paulson & Copmany tegi sellega Wall Streeti ajaloo ühe kõige kasumlikuma tehingu. Kui kinnisvaraturul käis suur pauk, siis tema fond võtis. Ta ise pani taskusse 4 miljardit dollarit. Sellest kõigest on kirjutatud raamatuid. Ühe nimi on „The Greatest Trade Ever." ehk „Parim tehing üldse".

Täna on mehe varanduse kogumaht 5 miljardit dollarit ning lisaks on ta 2 miljardit pannud kõrvale heategevuseks.

Paraku on tal aga käimas karm lahutusprotsess - 21 aastat kestnud abielu Jenny Paulsoniga on läbi saanud. Raskemaks teeb loo see, et neil ei olnud abieluvaralepingut. Heitlus tuleb äge.

Paar kohtus enam kui kaks aastakümmet tagasi, kui naine kandis tema firma töötajatele ühes restoranis toitu ette. Jenny on Rumeeniast pärit immigrant ja toona oli ta peaaegu 30-aastane. Johni vanus jäi toona neljakümnendate aastate keskele. Mees kutsus Jenny firmasse assistendiks ja peagi hakkasid nad käima. 2000. aastal nad abiellusid ja neil on kaks tütart.

Paulsonitel on kallist kinnisvara nii USAs kui Inglismaal. Mehel on osalusi erinevates firmades. Kui riskifondis oli 2011. aastal 38 miljardit, siis 2019. aastaks oli sellest alles 9 miljardit. Aasta tagasi otsustas Paulson muuta selle perefirmaks, sest suures osas käsutaski see tema enda raha.

Paulsonite lahutusest saab üks ajaloo suurimaid lahinguid vara mahu tõttu ja muidugi ka seetõttu, et neil puudus kõige jagamiseks leping.