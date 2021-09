Börsile minev ettevõte Enefit Green tegutseb jõudsalt: rajame Leetu oma suurima tuulepargi

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on tal väga hea meel jõuda Akmene tuulepargi investeerimisotsuse näol järjekordse suure sammuni rohelise elektri tootmises. „Taastuvelekter on kiireim viis süsinikuneutraalsuse saavutamiseks ning Baltimaade piirkonnas on tuul ja päike kõige suurema potentsiaaliga taastuvenergia-allikad. Tänu uutele ehitatavatele tuuleparkidele annab Enefit Green oma panuse riiklike kliimaeesmärkide täitmisse ning tuuleenergia toodangu osakaalu märkimisväärsesse suurenemisse siinses regioonis. Lisaks võimaldab see meil pakkuda Eesti Energia klientidele veelgi rohkem rohelist elektrit,“ kommenteeris Kärmas.