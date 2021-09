Operaatorite ja ERRi tasuvaidlus on viinud ähvardusteni. Vaidlus puudutab poolt miljonit majapidamist

Kollaaž

Eesti Rahvusringhääling (ERR) on esitanud teleoperaatoritele ultimaatumi, et kui need varasemast oluliselt kõrgemat tasu ei maksa, siis ei saa Telia, Elisa, STV ja väiksemad pakkujad oma klientidele riigitelevisiooni kanalite pilti praegusel kujul edasi edastada.