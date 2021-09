Kas näed sarnasust? Milka šokolaade tootev ettevõte peab batoonivalmistajaga kaubamärgilahingut

Rahvusvaheline kondiitritööstusettevõte Mondelez väidab, et Primal Pantry kakaobatoon "ekspluateerib" Milka šokolaadi kaubamärki. Seetõttu nõuavad ettevõtte juristid, et batooni lillakas pakend tuleb ära vahetada. Vastasel juhul on ähvardab neid kaubamärgi rikkumise eest 5200 naela (üle 6000 euro) suurune trahv, kirjutab BBC .

Primal Pantry omanikfirma Nurture Brands eitab kaubamärgi järeletegemist. "Me ei arva, et see on sama värvi või isegi samas spektris," ütles Nurture Brandsi tegevdirektor Adam Draper. Suupisteid hakati tootma erinevates värvivalikutes 2016. aastal. Värvilised pakendid tehti just seepärast, et need oleksid riiulil hästi eristatavad.