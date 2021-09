Vanasadama piirkonna arendus jäi ehitaja lahkumise järel seisma

Miks täpselt Fund Ehitus loobus, ei soovinud Skinesti Arenduse juhatuse liige Marika Piir kommenteerida, öeldes vaid, et "tuleb uus ehitaja ja ehitab edasi". Siiski nõustus Piir, et ehitushindade kallinemine võis tõesti olla üks põhjuseid. "Eks see on ka, aga suur ehitusfirma peaks ikkagi lepingust kinni pidama," nentis ta.