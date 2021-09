Swedbank Enefit Greeni IPOst: täna ei ole veel vastuseid investoreid kõige enam huvitavatele küsimustele

Taastuvenergia ettevõte Enefit Green teatas 23. septembril, et on alustanud ettevalmistusi esmase avaliku aktsiaemisiooni (IPO) läbi viimiseks ning aktsiate noteerimiseks Tallinna börsi põhinimekirjas. Järgnevalt võtame avaliku info põhjal kokku, mis ettevõttega on tegemist ja tutvume investori jaoks olulise infoga.

Taastuvenergia ettevõte Enefit Green teatas 23. septembril, et on alustanud ettevalmistusi esmase avaliku aktsiaemisiooni (IPO) läbi viimiseks ning aktsiate noteerimiseks Tallinna börsi põhinimekirjas. Järgnevalt võtame avaliku info põhjal kokku, mis ettevõttega on tegemist ja tutvume investori jaoks olulise infoga.

Enefit Green asutati 2016. aastal kui Eesti Energia koondas kõik taastuvenergia tootmisüksused ühte ettevõttesse, et viia ellu kontserni uut strateegiat, mis näeb ette kontserni taastuvenergia tootmise osakaalu kiiret kasvu. Ettevõtte taastuvenergia tootmise algus ulatub aga aastasse 2002, kui Eesti Energia püstitas esimese kaasaegse elektrituuliku Virtsus.

Oluline arenguhüpe toimus 2018. aastal kui Enefit Green ostis 287 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust omanud Nelja Energia ja kasvas omandamise järel Balti riikide suurimaks tuuleenergia tootjaks. Sellega ettevõtte kiire kasv ei piirdunud, sest 2018. aastal siseneti Soome taastuvenergia turule kui osteti Tolpanvaara tuulepargi arendusprojekt. Aasta hiljem omandas Enefit Green Poolas 19 megavatise tootmisvõimsusega päikeseparkide portfelli.

Tänaseks on ettevõttel Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas - kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. Kogu taastuvelektri tootmisvõimsus on 457 megavatti ning 2020. aastal tootis Enefit Green kokku 1,35 teravatt-tundi (TWh) elektrit. See on võrdne umbkaudu kahe kuu jooksul kogu Eestis tarbitud elektriga.