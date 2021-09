Uus iPad ja iPad mini on nüüd Eestis saadaval: millega nad seekord üllatada suudavad?

Sertifitseeritud tarkvarainseneri Andrej Mikhailovi sõnul teevad need tahvelarvutid silmapaistvaks just nende omavahelised erinevused ja see, milliseid uusi võimalusi nad kasutajale pakuvad.

Kompaktne ja veelgi kiirem iPad mini

Nagu ka eelmise põlvkonna mudelitele omane on olnud, on uute iPadi tahvelarvutite tunnuseks samuti tippkvaliteet, funktsioonide mitmekesisus ning lihtne ja mugav kasutus. Uus 8,3-tollise Liquid Retina ekraaniga iPad mini on läbi teinud suuri muutusi. Selle omaduseks on täisekraani disain, kompaktsed servad ja meeldivalt kumerad nurgad.

iPad mini võimas A15 Bionic protsessor on teinud tahvelarvuti 40% võrra kiiremaks ja Neural Engine on muutnud masinõppe senisest kaks korda tempokamaks. See uus tahvelarvuti võimaldab luua silmatorkavat sisu, tagades sujuva tööprotsessi ressurssinõudvate rakendustega, nagu Photoshop ja muud kõrgetasemelised rakendused.

Nüüd kuni 80% kiirema graafikaga on sul võimalus lasta valla oma loomingulisus, mängida kõrgete nõudmistega arvutimänge ja nautida erakordselt teravat videokvaliteeti.

Kaaludes vaid 293 grammi, võtab iPad mini väga vähe ruumi sinu selja- või käekotis, nii et saad seda mugavalt igal pool kaasas kanda. Tahvelarvuti suurus on sobilik nii lugemiseks, veebis surfamiseks kui ka videote vaatamiseks. Kümnetunnine aku kestvus tagab sulle tahvelarvuti kasutamisvõimaluse peaaegu terveks päevaks.

Center Stage’i funktsiooniga varustatud 12 MP ultra-lainurkobjektiiviga esikaamera on ülimalt tarvilik videokõnedeks klassikaaslastega, vestlusteks perega ja konverentsideks kolleegidega, tagades, et püsid alati ekraani keskplaanis, mis tahes tegevus sul parajasti käsil juhtub olema. 12 MP lainurkobjektiiviga tagakaamera on täiuslik kvaliteetsete fotode salvestamiseks, kuna funktsioon True Tone Flash aitab saavutada erakordset pildikvaliteeti isegi hämaras keskkonnas. Kõrgetasemelise helikvaliteedi tagavad integreeritud horisontaalsed stereokõlarid.