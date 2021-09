Poekett hoiatab: sügisel tõuseb suhkru hind

Toiduainete hinnatõus tuleb juba lähikuudel, elektri ja kütuse hind on kaks kulukomponenti, mis hakkavad kergitama kõikide toodete ja teenuste hindu, rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis toiduainetööstuse liidu tegevjuht Sirje Potisepp.

"Prisma pingutab väga tõsiselt, et hoida läbirääkimistel tarnijatega hinnamuutus klientide jaoks võimalikult väike," rääkis Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Niitaru sõnul tõusis juba suvel tänu börsihindade 10-20 protsendilisele tõusule kohvi hind. "Juunis tõusis importpastatoodete ja õlide hind. Tulenevalt tootmise kallinemisest on tõusnud ka mitmete lihatoodete, eelkõige linnulihatoodete hind."

"Pagaritoodete osas on olnud või tulemas hinnatõus, mis on samuti seotud teravilja hinna kallinemisega. Võrdluses eelmise aastaga on kallinenud linnu- ja loomatoidu hinnad," möönis Niitaru.