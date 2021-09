Õliühingu tegevjuht: me ei ole kunagi pannud kahtluse alla rohepöörde vajalikkust

Tänapäeval ei saa kütuste aktsiisipoliitika puhul kuidagi rääkida sellest, et sellel oleks mõju transpordisektori kliima- ja keskkonnamõjule. Avatud piiridega regioonis nihkub kütuste tankimine lihtsalt soodsamate hindadega riikidesse – reaalne kütusetarbimine sellest ei väheneks.

Eriti selgelt tuleb see trend välja diislikütuse tarbimise puhul, sest enamus sellest on nn sundtarbimine. Veonduses ja muude raskemasinate juures täna tegelikult puudub alternatiiv diislikütusele – seega nuumaks ettevõtlussektor lihtsalt täpselt sama koguse kütuse tarbimise eest rohkem riigikassat ilma, et keskkonnaseisund kõrgest aktsiisist võidaks.