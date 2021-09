Pealinna soodsaimat taksoteenust pakkuva ettevõtte juht: hinda me ei tõsta

Pilt on illustreeriv Foto: Taavi Sepp

EuroTakso juht Inderk Terras on ise endine taksojuht, kes on teinud taksorakenduse, mis pakub soodsaimaid hindu kui teised konkureerivad taksoäpid. Eurotakso erineb teistest seeläbi, et neil puudub hinnakordaja ja iga sõidu pealt saab 10% lisaboonust järgmiseks sõiduks. Ettevõtte juht kurdab 200 taksojuhti puuduse üle ning avaldab suurusjärgu, palju nende ettevõttes on võimalik teenida.