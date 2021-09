KAART | Eesti ühel kuumimal kinnisvaraterritooriumil laiub üle tuhande hektari õndsat rahu. Kuidas nii?

Foto: Maa-ameti kaardirakendus

Viimsi vald on olnud taasiseseisvunud Eesti üks kuumemaid kinnisvara arendamise piirkondi. Kui aga vaadata valla kaarti, siis on seal näha suured tühjad laigud, kus laiuvad rabametsad ja salu-lodu-sanglepikud. Arendajad on üritanud aja jooksul valda moosida, et tükikesi neist kätte saada, kuid ebaõnnestunult. Tundub, et valla suund on siin selge – loodus peab säilima. Ekspert arvab, et see kõik ka kaitseb Viimsit.