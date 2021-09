Mupo hoiatab: kui linde toitvad memmed aru pähe ei võta siis hakkame neile hiigeltrahve tegema

"Kõige suurem probleem on üksikute, vanemaealiste inimestega, kes loobivad aknast lindudele toidujääke ja mille tagajärjel on majaümbrus ja ka aknalauad väljaheiteid täis. Linnud lendavad toitmist oodates autode peal, kraapides värvi ja jättes sinna väljaheiteid," selgitab probleemi mupo Põhja-Tallinnapiirkonna vaneminspektor Oksana Sviridenko.

Sviridenko sõnul oli suvine periood selliste kaebuste poolest vaiksem, aga sügisilmade saabudes hakkasid saabuma signaalid, et eakad "linnumemmed" on aktiviseerinud ja viskavad aknast lindudele toidujäätmeid. Lisaks reostamisele on linnud kohati muutunud agressiivseks ja rünnanud möödujaid - loetles vaneminspektor laekunud kaebuste sisu.

Kui esimesed hoiatused kandsid eesmärki ja toitmine vähenes, siis eile oli mupo Põhja-Tallinna piirkonna telefon taas punane. "Ilmselt ehmatas 9600 euro mainimine, aga nüüd on memmed endisest agaramalt asunud linde "päästma".

Majanaabrid on meeleheitel - autod on reostatud, kallite sõidukite värv kohati rikutud, majaümbrus lindude sulgi ja väljaheiteid täis. Stroomi kandis on veel üks spetsiifiline nähtus - seal võitlevad toidu ning territooriumi pärast varesed ja kajakad. "Seda võitlusmöllu on seal kohati päris palju," kirjeldas olukorda Sviridenko. "Eakad on üksildased, neil pole kellegagi rääkida ega kellegi eest hoolitseda ja lindude toitmine on nende ainuke rõõm. See omakorda ärritab naabreid, ja seda õigustatult".

Toome siinkohal ära ühe telefonivestluse:

Inspektor: "Oleme Teiega mitu korda rääkinud, et lindude toitmine on keelatud ja see on karistatav. Miks Te seda ikka teete?"

Linnumemm: "Linnukesed on näljas, lendavad akna taga ja küsivad süüa. Kas teil mingitki kaastunnet pole, olete linnuvihkaja!"

Inspektor: "Naabrid kaebavad - maja ümbrus on reostatud, autod väljaheidetega rikutud. Nii ei tohi, saage palun ükskord aru".