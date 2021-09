Toomas Luhats ERRi võitlusest operaatoritega: nad on ahned

ERR-i hanketoimetuse ja voogedastusprogrammi juht Toomas Luhatsi sõnul on seadusega on ette nähtud, et kõik audiovisuaalse sisu omanikud, sh ERR, tohivad küsida oma kanalite edastamise eest operaatoritelt raha. Vastavad lepingud on olnud jõus juba kaua ning selle õiguslikku alust pole ametlikult ükski turuosaline, sh Telia ega Elisa kunagi kahtluse alla pannud.

Ta räägib, et põhjus, miks ERR alustas läbirääkimistega juba kaks aastat enne lepingu tähtaja möödumist, oli selles, sooviti leida kõiki osapooli rahuldava lahendus, mis arvestaks kümne aasta jooksul toimunud muutusi teletootmise sisendhindades, kuid eeskätt ka autoritasude loomulikus kasvus. Luhats lisab, et seejuures lähtuti just sellest, et meie kõige olulisem partner - televaataja - ei peaks vahendajate erinevate huvide tõttu kuidagi kannatama.

ERR-i hanketoimetuse ja voogedastusprogrammi juht nendib, et ka Kanal 2 ja TV3 esindavate gruppidega olid pingelised ja põhjalikud läbirääkimised, mis tipnesid vastastikkuse mõistmise ja koostöölepingute sõlmimisega.

Operaatorid võivad hindu tõsta, kuid ERR mitte

"On fakt, et operaatorid on möödunud 10 aasta vältel tõstnud hindu oma klientidele mitte sentides, vaid eurodes. Seda saab igaüks oma kodustelt arvetelt kontrollida. Samas on kogu selle aja suuroperaatorid tasunud kõige vaadatavamate ETV kanalite eest püsivalt mitte rohkem kui 2,6 senti kuus," ütleb ERRi hanketoimetuse ja voogedastusprogrammi juht.

Tema hinnangul see ei kata mitte kuidagi kulusid, mida ERR on juba ette paljude aastate kestel kõigi ühisest maksumaksja rahast investeerinud, loomaks ja hoidmaks töös HD kanalite edastamise võimekust.