Arumeel usub, et kaubandus muutub lähiaastatel märkimisväärselt ja automatiseerub jõudsalt. Tema visiooni järgi hakkavad inimestele kaupa ja pakke kätte toimetama robotid, mitte droonid. „Kui katame taeva lendavate droonidega, siis on oht, et varjutame ka päikese,” ütleb ta naljaga pooleks, kuid rõhutab intervjuu jooksul korduvalt e-kaubanduse piiritu kasvu mõju planeedile.