Ussirohuga viiruse vastu: Eestiski propageeritud ivermektiini kasutamine koroonaraviks on USAs kaasa toonud mürgistuste laine

USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) on tänavu saanud 49 teadet ivermektiini tingitud mürgistuste kohta. Financial Timesile avaldatud andmete kohaselt oli kogu 2020. aastal tuvastati 23 juhtumit. Nendest 49 juhtumist põhjustas 14 surma. Kuid FDA ütles, et piiratud andmete tõttu ei saa ta kindlaks teha, kas surma põhjus oli otseselt seotud ivermektiini kasutamisega või muude põhjustega.

Ivermektiini kasutamise populaarsuse kasv on tingitud sellest, et mõned kommentaatorid reklaamivad seda Covid-19 potentsiaalse ravina. Uuringufirma IQVIA andmetel on väljastatud retseptide arv pandeemia-eelse ajaga võrreldes on kasvanud 24 korda, jõudes 88 000-ni.

New Mexico võimud teatasid sel nädalal, et uurivad, kas kahe Covid-19 põdeva inimese surm oli seotud ivermektiini üledoosidega.

"Peaaegu kõikide meie juhtumite näitel on inimesed kasutanud seda Covidi ennetamiseks või raviks. Nendest 13 on sel aastal jõudnud tervishoiuasutusse," ütles New Mexico narko- ja teabekeskuse direktor Susan Smolinske. "Kooma, krambid, hallutsinatsioonid, pearinglus, närvisüsteemi häired. Seda näeme nendest väga suurtest annustest, " ütles ta.

Inimesed võivad kasutada ivermektiini väikeses annuses parasiitide, usside või täide raviks. Samas manustavad loomaarstid seda ravimit palju sagedamini hobustele parasiitidega võitlemiseks.

"Sa pole hobune. Sa ei ole lehm" säutsus FDA eelmisel kuul Twitteris.