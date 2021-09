Homme algab ühe Tallinna populaarseima mänguväljaku rekonstrueerimine. Tööde maksumus on üle 500 000 euro

„Praegune Kivila peremänguväljak pärineb 2009. aastast ja kuigi on hästi külastajaid teeninud, on see selle ajaga siiski märkimisväärselt amortiseerunud. Selleks, et väljakul paiknevad elemendid saaks lastele rõõmu pakkuda ja oleksid samas ka turvalised, peame väljaku rekonstrueerima ja suure osa praegusest inventarist välja vahetama," ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.