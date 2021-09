Tartus esitleti Baltikumi esimest päikeseautot

"Lisaks tehnoloogia-, haridus- ja inseneeriavaldkonda panustamisele on Solaride võtnud oma südameasjaks luua muutust ka ühiskondlikul tasandil, innustamaks inimesi märkama endale olulisi ühiskondlikke murekohti ning nende lahendamise nimel tegutsema. Solaride on suurem, kui pelgalt autoprojekt." ütles Solaride'i tegevjuht Kristel Leif.

"Magnetic MRO AS alustas Solaride projekti toetamist kindlast soovist tagada uute talentide pealevool tööstusharusse, aga mitte ainult. Kohe algusest oli äratundmine, et meid ühendab kirg ja visioon innovatsiooni ja teistmoodi mõtlemise suunas. Teeme ära mentaliteet, sära silmades, uskudes visiooni poole - see on nii Magnetic MRO kui ka Solaride DNAs ja lisaks tõdemus, et raskused ja keerulised olukorrad on geeniuste kasvulava," sõnas Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots.