Brad Pitt ja Angelina Jolie pöördusid oma 164 miljoni dollarilise Prantsuse lossi pärast kohtusse

Chateau Miravalil on privaatne viinamarjaistandus ja 35 magamistoaga mõis. Chateau Miravalina renditi paarile välja algselt 2008. aastal koos ostuvõimalusega. Lõpuks nad seda võimalust ka kasutasid. Hiljutiste kohtutoimikute kohaselt on lossi väärtus umbes 164 miljonit dollarit.

Brad ja Angelina abiellusid Chateau Miravalis 2014. aastal. Täna on nad mõlemad 50% kinnistu omanikud, kuid see ei ole alati nii olnud.

2013. aastal müüs Pitt 10% oma osalusest Joliele ühe euro eest, muutes nad võrdseteks omanikeks. See tehing muudab nende praeguse vaidluse tegelikult veelgi keerulisemaks. Kohalike seaduste kohaselt ei olnud see omandamine väidetavalt kehtiv, kuna osa ei müüdud seadusliku summa eest. Teoreetiliselt teeb see Pitti lossi enamusomanikuks.