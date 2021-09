Üleeuroopaline laenuplatvorm on Soomes rahastanud 43 miljoni euro eest kinnisvaraprojekte

Euroopa juhtiv kinnisvaraga tagatud lühiajaliste laenude platvorm EstateGuru alustas Soomes ametlikult tegevust 2020. aasta oktoobris. Esimene aasta Soomes on kujunenud fintech-ettevõttele

erakordselt edukaks ja Soome kinnisvarafirmade projekte on rahastatud suurel hulgal.

EstateGuru pakutavaid võimalusi on innukalt kasutanud ka Soome investorid – eelmise aasta oktoobrist saadik on platvormiga liitunud 1120 Soomest pärit investorit, kes on keskmiselt teeninud 11,33% tootlust aastas. Sõltuvalt projektist on aastane tootlus püsinud vahemikus

7,5% kuni 13%.

EstateGuru on aidanud Soomes rahastada kokku 137 ehitusprojekti ja rahastuse summa ulatub kokku 43 388 581 euroni. Suurem osa projekte on ellu viidud pealinnas ja selle lähiümbruses, aga rahastatud on ka mujal Soomes asuvaid projekte.

„Praeguse seisuga on meie rahastatud projektidest kõige suurem Espoos Koskelo linnaosas asuv kahe ärihoone projekt, kuhu on kogutud umbes 3,2 miljonit eurot. Lisaks on meil Lahtis ja Helsingis käimas kaks umbes 5 miljoni suurust etapiviisilist arenduslaenu projekti.

Peale selle töötame umbes 4,5 miljoni euro suuruse arenduslaenu projektiga, mis asub eriti heas kohas Espoos,“ räägib EstateGuru Soome maajuht Matti Vansén.

EstateGuru aitab Soome seadusi ümber kujundada

Vanséni sõnul on EstateGuru aasta jooksul kasvanud märkimisväärselt, kuid kontrollitult. Ühisrahastusega kinnisvaralaenude populaarsus on Euroopas oluliselt suurenenud ja maajuht eeldab, et see kasv jätkub ka Soomes.

„EstateGurul on Soomes ambitsioonikad eesmärgid ja me ootame ka edaspidi tugevat kasvu,” kinnitab Matti Vansén. „Varsti toome turule täiesti uudse automatiseeritud toote, mis pakub investoritele võimalust portfelli veelgi lihtsamini hajutada. Samuti suurendame jätkuvalt

EstateGuru kohalolekut ja nähtavust, nii et loodetavasti leiab aina rohkem ettevõtteid vajaliku rahastuslahenduse just meie kaudu.”