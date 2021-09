Poole aasta jooksul lahendatakse enam kui 5000 kaskokindlustuse kahjujuhtumit

Kui sõiduk liiklusõnnetuses või muul moel viga saab, on omaniku esimene mure, kuidas masin võimalikult kiiresti korda ja uuesti liikuma saada. ERGO kindlustuse analüüs näitab, et ligi pooled kõikidest kasko juhtumitest leiavad lahenduse ühe päevaga. Ent miks võib see vahel siiski kauem aega võtta?