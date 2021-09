FOTOD | Patarei Merekindlus taotleb ehitusluba. Kompleks avatakse 2026. aastal

„Seitse kuud tõsist meeskondlikku pingutust ja Patarei Merekindluse põhjalik eelprojekt on valmis linnale esitamiseks,“ ütles US Real Estate OÜ ehitusdirektor Tarmo Pohlak. „Patarei Merekindluse renoveerimine on nii ehitustehniliselt kui ka korralduslikult väga keeruline ettevõtmine, kuna muinsuskaitse all olevate hoonete mahukale renoveerimisele lisaks tuleb vanu hoonemahte austavalt paigutada kompleksi ka käesoleva sajandi arhitektuurne kihistus. Meie soov on taastada merekindluse algne õhustik ja planeering ning tänan kõiki, kes selle eesmärgi saavutamisse on panustanud.“