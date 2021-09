Edukalt Eestisse laienenud Treamer ihkab saada Euroopa suurimaks töövahendusplatvormiks

„Kuidas sa enne saad Londonisse või Silicon Valleysse minna? Eesti inimesed kohanevad kiiresti ja digitaalsed teenused on juba populaarsed. Sellest saab meile väga hea eksperiment. Me saame endale suurema turu, kui keegi arvata oskab,” ütleb tööampse vahendava ettevõtte Treamer juht Peter Sazonov.

Suvel Eesti turule tulnud ettevõtte mobiilirakenduse on siin alla laadinud üle 10 000 tööotsija. Kiiresti areneva ettevõtte jaoks on Eesti väike, ent vajalik pusletükk, sest 2025. aastaks kavatsetakse saada Euroopa suurimaks töövahendusplatvormiks. Sazonov ütleb, et Eestisse laienemise peamine eesmärk on siit õpitu kaasa võtta ja edasi laieneda.