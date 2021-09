Tallinna suurhaigla rajamine sai Euroopa Komisjoni põhimõttelise heakskiidu

"Tallinna Haigla ehk Põhja-Eesti meditsiinilinnaku rajamine on tervisevaldkonna selle sajandi olulisim projekt, millest on räägitud aastakümneid ning mis on Eesti riigile möödapääsmatult vajalik. Viimaste aastate jooksul peetud intensiivsed läbirääkimised Euroopa Komisjoniga on lõpuks vilja kandnud ning tänaseks oleme saavutanud haigla rahastamiseks põhimõttelise kokkuleppe. Pean väga oluliseks, et ka riik leiaks järgmistel aastatel täiendavaid rahalisi vahendeid suurprojekti toetamiseks," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. "Uue haigla kavand arvestab täiel määral tänapäevase nakkuskontrolli vajadusi, lisab haiglavoodeid, võimaldab paremini kasutada meie piiratud meditsiinipersonali ning toob sellega olulise edasimineku kogu Eesti tervishoiule."