Euroopa Komisjon andis kinnituse ligi miljard eurot toova taastekava osas

“Tallinna Haigla projekteerimiseks ja ehitamiseks on taastekava läbirääkimiste tulemusel kasutada 280 miljonit eurot. Nüüd peab jaguma Tallinna linnajuhtidel suutlikkust see suur ja oluline investeering reaalselt teoks teha, et ei läheks nii nagu linnahalliga, kus riigieelarves seisab kahe aasta ridadel kokku 40 miljonit eurot, aga edenemist pole mingit,” lisas Pentus-Rosimannus veel oma sotsiaalmeedia postituses.