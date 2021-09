Suurbritannia peatab kütusega varustamise tagamiseks ajutiselt konkurentsiseaduse kehtivuse

Ametiisikute sõnul kergendab see samm ettevõtete jaoks informatsiooni jagamist ja mõnede riigi osade, kus vajadus on kõige suurem, prioriteediks seadmist, vahendab BBC News.

Briti tanklates on juba päevi olnud pikad järjekorrad, sest hirm häirete ees kütusega varustamisel kutsus esile paanilise kokkuostmise.

Keskkonnaminister George Eustice ütles aga, et ei ole plaane panna sõjaväelased kütuseveokeid juhtima. Eustice’i sõnul on valitsus kaalunud armee kasutamist, aga juhtide puudus ei ole suur probleem.

„Ainus põhjus, miks meil ei ole tanklates bensiini, on see, et inimesed ostavad bensiini, kui neil seda vaja ei ole,” ütles Eustice, ennustades, et asjad rahunevad maha, kui närvilised inimesed on oma autode paagid täis lasknud.

Suurbritannia bensiini jaemüüjate liit (PRA) hoiatas, et kuni kaks kolmandikku liikmete ligi 5500 eraldiseisvast müügikohast on ilma kütuseta ning ülejäänud on osaliselt kuival ja kütus lõpeb seal varsti. Suurbritannias on kokku üle 8000 tankla.

Tehes teatavaks 1998. aasta konkurentsiseaduse kehtivuse peatamise naftasektori jaoks, ütles ettevõtlusminister Kwasi Kwarteng, et valitsusel on ammu paika pandud valmisolekuplaanid kütusega varustamise säilitamiseks.

Kwarteng ütles, et sektorile loa andmine informatsiooni jagamiseks tähendab seda, et ettevõtted saavad teha efektiivsemat koostööd segaduse minimeerimiseks.

Veokijuhtide puudus on viimastel kuudel põhjustanud Suurbritannias probleeme mitmetes sektorites alates suurtest toidupoodidest kuni kiirtoidukettideni.

Viimastel päevadel oli probleeme ka kütusevedudega, mis viis paanilise kokkuostmise ja pikkade järjekordadeni mõnedes tanklates.

Ühisavalduses, millega ühinesid teiste hulgas Shell, ExxonMobil ja Greenergy, korrati, et surve on põhjustanud klientide nõudluse ajutine suurenemine, mitte üleriiklik kütusepuudus.

PRA esimees Brian Madderson ütles BBC-le, et nappuse on selgelt põhjustanud paaniline kokkuostmine ja naftafirmade prioriteet on kiirteede tanklate täis hoidmine.