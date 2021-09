Facebook peatab kriitikat pälvinud Instagram Kids projekti. "Usun endiselt selle vajalikusesse"

Sotsiaalmeedia rakendus, mille omanik on Facebook, oli välja töötanud lastele mõeldud versiooni, mis oleks reklaamivaba ja võimaldaks vanematel oma laste tegevust jälgida. Versiooni kritiseerisid mitmed teadlased, väites, et see võib nende vaimset tervist kahjustada. Uus platvorm oli mõeldud alla 13-aastastele lastele, kes praegu ametlikult Instagrami kasutada ei saaks. Samas näevad nad, et paljud liituvad niikuinii juba ka nooremas eas.