Saksamaal tegutsev hamster kirjutab ümber Burton Malkieli uskumuse, et kui silmaklappidega ahv viskaks nooli aktsiate nimekirja suunas, et teha ostuotsust, oleks ta sama edukas kui professionaalne investor. Seda kirjutab ta oma raamatus "Juhuslik jalutuskäik Wall Streetil". Mr. Goxx, kelle tegevusest tehakse otselülitusi, on tegutsenud alates 12. juunist. Tema tootlus on siiani olnud muljetavaldav. Kui võtta arvesse möödunud reedene seis, siis on ta suutnud näidata paremat tootlust kui bitcoin ja S&P 500.