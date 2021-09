Suurbritannia pani armee veokijuhid valmis vajaduse korral kütust vedama

Paljud inimesed on kütust paaniliselt kokku ostnud, kartes, et veokijuhtide puudus muudab kütuse defitsiidiks. Samas teatatakse, et naftatöötlemistehastes on kütust piisavalt.

Hinnanguliselt on Ühendkuningriigis puudu enam kui 100 000 veokijuhti, mis tekitab probleeme mitmetes majandussektorites.

Ministrid süüdistavad järjekordade tekkimises ja tanklate kuivaks jäämises inimesi, kes ostavad kütust ilma, et seda vajaksid.

Vaatlusorganisatsioon RAC teatas, et liitri pliivaba bensiini hind on alates reedest tõusnud ühe penni võrra ja on viimase kaheksa aasta kõrgeimal tasemel. Väike hulk jaemüüjaid on järsult kasvanud nõudluse juures hindu oluliselt tõstnud.

Samal ajal tehakse üleskutseid, et olulise tähtsusega töötajad, nagu tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandepersonal, saaks kütuse eelisostuõiguse.

Ettevõtlusminister Kwasi Kwarteng ütles, et armee valmisolekusse seadmine, mis tähendab, et sõjavägi on valmis reageerima igasugusele abipalvele, on mõistlik ettevaatusabinõu.

„Kui vaja, pakub sõjaväepersonali kaasamine tarneahelale ajutise abinõuna täiendavat võimekust, et aidata vähendada survet, mida tekitavad tõusud kohalikus kütusenõudluses,” ütles Kwarteng.

BBC andmetel on esialgu 75 sõjaväe veokijuhti ootel ning vajaduse korral on saadaval 150 autojuhti koos veel sama hulga toetava personaliga.

Nad vajavad eriväljaõpet, mis võtab aega kuni viis päeva.

Briti valitsus on pikendanud ka erijuhilubade kehtivust, mis annavad õiguse vedada sellist kaupa nagu kütus. Need pidid algselt kehtivuse kaotama 27. septembrist kuni 31. detsembrini, aga kehtivad nüüd 2022. aasta 31. jaanuarini.

Juhtivad kütusefirmad nagu BP ja Shell on püüdnud kinnitada, et nende varud on piisavad.

„Et paljudes autodes on nüüd rohkem kütust kui tavaliselt, ootame me, et nõudlus naaseb lähipäevil normaalsele tasemele, mis vähendab survet tanklatele,” teatasid kütusefirmad ühisavalduses.