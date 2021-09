FOTOD | Viimsi kaitsealade naabrusesse rajatakse üle 250 koduga uhke uusarendus

Uus elurajoon „Viimsi Village“ on Randvere teele lähedal, kuid jääb siiski müravarju ning on looduslähedane. Arendatav ala asub kolme kaitseala keskel – Leppneeme-Tammneeme, Mäealuse ja Krillimäe maastikukaitsealade peal. Kokku üle 1300 hektari rohelist ala, kus loodusesõpradel jätkub avastamist paljudeks aastateks.

Kiviviske kaugusel on spordirajatised, kauplused, ühistransport, lasteaiad ja kõik muu vajalik. „Merevaate asemel on metsavaade, kuid ega merigi kaugel pole, populaarne Haabneeme rand on vaid 4km kaugusel,“ sõnas Unico Eesti OÜ juht Vagif German.