Kristo Käärmann sai Suurbritannia maksuametilt karmi trahvi, mille tulem võib olla halb

Täpne trahvisumma on 365 651 naela ehk umbes 430 000 eurot. Selle sai ta maksurikkumise eest. Karistus on niivõrd tõsine, et mees peab võib-olla lahkuma Wise'i juhi kohalt.

Jutt käib ebakorrektselt esitatud dokumentidest, mis on kohalikule maksuhaldurile esitatud tahtlikult mitte korrektselt mis tähendab, et ettevõtja ei täitnud kohustust meelega või eksis käibemaksu või aktsiisi tasumisel.

Trahv võib saada talle ka saatuslikuks, sest küsimuse all on, kas ta on "õige inimene" juhtima finantsasutust. Tema kõneisik kommenteeris lugu järgmiselt:

"Kristo jättis 2017/18 aasta deklaratsiooni esitamise hilja peale ehkki maksuamet tuletas seda meelde. Tema deklaratsioon on pärast seda esitatud ja ta on hilinemise eest maksnud juba trahvi. Pärast seda on ta hoidnud oma finantsasjadel tähelepanelikumalt silma peal."

Briti maksuamet pani Käärmanni nimekirja, mis on seotud tahtlike rikkujatega, kellega on tegeletud tsiviilkohtumenetluse raames, mis ei ole võrdne kriminaalmenetlusega. HMRC ei saa hetkel juhtumi kohta rohkem üksikasju avaldada.