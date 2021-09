7 miljonit uut aktsiat: täna algab Läti finantsettevõtte DelfinGroupi aktsiate märkimine

Ettevõtte eesmärk on luua võimalikult lai investorite baas, mistõttu on märkimisväärne osa väärtpaberitest mõeldud jaeinvestoritele – kuni 1000 aktsiat ühele inimesele. Lisaks garanteeritakse 500 aktsiat neile, kes märgivad väärtpabereid esimese nelja päeva jooksul ehk kuni 1. oktoobrini. Nii on igal jaeinvestoril võimalus märkida aktsiaid 760-2280 euro ulatuses. Võib ka rohkem, aga ülemärkimise korral saab investor väärtpabereid proportsionaalselt märgitud aktsiate arvule.

DelfinGroup plaanib IPOga kaasata kuni 12,76 miljonit eurot, mis on vajalik ettevõtte äri kasvatamiseks ja finantseerimiskulude langetamiseks. Finantsettevõtte praegused omanikud ei müü IPO käigus ühtegi aktsiat. Märkimisel saavad osaleda Läti, Leedu ja Eesti jaeinvestorid, Euroopa Majanduspiirkonda (EEA) kuuluvate riikide institutsionaalsed investorid ning teised IPO prospektis välja toodud institutsionaalsed investorid.

“Meie börsiletulek on märgiline samm nii DelfinGroupile kui ka Läti finantsturgudele, sest viimane IPO Riia börsi põhinimekirjas toimus juba neli aastat tagasi. Oleme 12 aastaga üles ehitanud kasumliku ettevõtte ja loonud toimiva juhtimismudeli, mis võimaldab meil hakkama saada nii headel kui ka halbadel aegadel. Seda tõestab see, et hoolimata Covid-19 pandeemiast ja piirangutest jätkab meie äri kasvamist,” ütles DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.

DelfinGroupi juhatuse esimees rõhutas, et ettevõte on olnud alates 2010. aastast kasumlik ja maksnud oma investoritele regulaarselt dividende. “Meie dividendipoliitika näeb ette kvartaalseid dividende, mille suurus on kuni 50 protsenti eelneva kvartali kasumist. Lisaks võib DelfinGroup pärast majandusaasta aruande kinnitamist maksta ka iga-aastast omanikutulu, mille maht on samuti vähemalt pool kasumist,“ märkis ettevõtte juht.