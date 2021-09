LÕBUS VIDEO | Kuidas näeb välja toidu kojuvedu robotiga?

Starshipi pakirobotid on targad ja õpivad igast uuest sõidust ja läbitud marsruudist. Kui juhtub, et tee on kinni või blokeeritud, siis märgib robot selle enda mälus ja info jõuab ka teistele robotitele. Robot saab inimeste maailmast aru tänu ultraheli anduritele, kaameratele, radarile ja GPS süsteemile. Lisaks on robotitel vali alarm, mis käivitub, kui üritada robotit üles tõsta või lükata.