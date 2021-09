Muudatused sõiduplaanides: rongide liikumine Balti jaamas on piiratud kuni nädala lõpuni

Tulenevalt sagedastest remonttöödest on rongipiletite ettemüügi aeg piiratud. Ronnie Kongo selgitas, et sõiduplaane tuleb praegu väga tihti muuta ning kahjuks ei jõuta neid seetõttu piisavalt vara valmis. „Arusaadavalt põhjustavad nii väljumisaegade muudatused, bussid kui ka piletite piiratud ettemüügiaeg reisijatele ebamugavust. Palume seetõttu vabandust. Samas on mul hea meel, et tänu nendele töödele saame juba kahe-kolme kuu pärast pakkuda sõitjatele paremat sõiduplaani.“