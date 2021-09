Bolt käivitab Tallinnas ja Tartus uue toidukaupade tellimise teenuse ning lubab kauba kätte tuua 15 minutiga

Lisaks Eestile on plaanis teenus peatselt käivitada teistes Balti ja Kesk-Euroopa riikides, samuti Rootsis, Portugalis, Horvaatias ja Rumeenias.

“Boltil on maailmas üle 75 miljoni kliendi, kellest paljud on toidukaupade tellimise võimaluse vastu huvi tundnud. Kasutame oma kogemust toidu kohaletoimetamise ja transpordi valdkonnas, et pakkuda klientidele võimalust oma igapäevased toidukaubad kiirelt ja mugavalt koduukseni tellida. Bolt Market pakub lisaväärtust nii Bolt Foodi klientidele kui annab täiendava teenimisvõimaluse meie võrgustiku kulleritele,” ütles Bolt Marketi regionaalne juht Maxim Milashenko.