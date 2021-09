Leidke oma Surface, mis sobib teile kõige paremini!

Microsoft Surface on Windowsi puutetundliku ekraaniga tippklassi seadmete perekond. Seadmetel on ainulaadne disain, mis toob kaasa mitmeid uuendusi. Surfaсe on Windowsi tugiriistvara, kus nii tarkvara kui ka riistvara on samalt tootjalt. Küsimus on selles, kuidas teha õige valik, et uus seade tekitaks elevust? Sellega on nagu täiusliku klassikalise ülikonnaga – need näevad välja hämmastavalt ilusad, kuid milline neist sobib konkreetsele inimesele? Proovime seda selgitada.

Surface Go on Microsofti Surface’i perekonna kõige väiksem, kergem ja taskukohasem kaks ühes seade. See sobib ideaalselt üliõpilastele ja töötajatele, kes kasutavad tahvelarvuteid ja sülearvuteid tavakasutusel, näiteks kirjade ja dokumentide haldamiseks, eeldades, et internetiühendus toimib alati.

Surface Laptop Go – sama mis Surface Go, kuid see on klassikaline ja stiilne sülearvuti. Kes ütles, et klassikaline sülearvuti peab olema raske või liiga kallis? Kergeim sülearvuti, mis on varustatud 10. põlvkonna Intel® Core™ protsessoriga teie igapäevaste elamuste tagamiseks.

Esimese Microsofti seadme järeltulija on Microsoft Surface Pro 7. See tegi revolutsiooni IT-valdkonnas ja tõestas, et pole vaja leida kompromissi võimsate ja kaasaegsete seadmete vahel kõigile, kes soovivad seda kasutada kõikjal: kontoris, kodus, lennukis, autos jne.

Kas olete tutvunud ARM-i arhitektuuri kasutava Windowsi kaks ühes riistvaraga? Tutvuge seadmega Microsoft Surface Pro X. See mudel loodi inimestele, kes soovivad alati ühenduses olla. See meeldib ränduritele, välistingimustes töötajatele ja kõigile, kes on liikuvad, või nendele, kes vajavad kodus või kontoris kasutusel oleva suure ja võimsa tööarvuti tõttu teist seadet.