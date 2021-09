Enefit Green võttis tuuleparkide rajamiseks 130 miljonit eurot laenu

„SEB-l on hea meel võimendada keskkonnasäästlike projektide kasvu ja teostust. Meie ambitsioon on olla juhtiv taastuvenergeetika finantseerija Põhja- ja Baltimaades. Rõõm on olla Enefit Green’i finantseerimispartner, toetades ettevõtte kasvuplaane. Enefit Greeni näol on tegemist siinse piirkonna ühe juhtiva taastuvenergia tootjaga, kes näeb selles energeetikavaldkonnas pikka strateegilist perspektiivi nii enda ettevõtte kui ka Eesti riigi jaoks laiemalt,“ ütles SEB Balti divisjoni korporatiivpanganduse juht Anders Larsson.