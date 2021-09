Tulevik on nüüd: esimesed Nikola elektriveokid jõuavad klientideni selle aasta lõpus

Elektriline Nikola Tre põhineb Itaalia tootja Iveco populaarsel S-Way veokimudeli platvormil ning sõltuvalt versioonist võib see ühe laadimisega läbida kuni 560 km. Nikola Tre on mõeldud eeskätt linnade ja piirkondlike ettevõtete vajaduste rahuldamiseks: alates sadamahaldusest kuni kommunaalteenusteni.

„Veokiparkide süsiniku vähendamine on hoo sisse saanud. Hoolimata sellest, et täna arutame CO2 heidete vähendamisest rääkides peamiselt olemasolevate raskeveokite gaasistamislahenduste üle, pole Nikola veokid sugugi vähem tähtsad. Need demonstreerivad alternatiivseid tehnoloogiaid ja näitavad meile, millised masinad tulevikus meie teedel sõitma hakkavad. Muidugi võtab tehnoloogiate täiustamine maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks aega, kuid asjaolu, et näeme juba konkreetsete ettevõtete autoparkides tõelisi suure jõudlusega elektriautosid, annab kõikidele autotööstuses osalejatele optimismi,” ütleb Errnestas Jakubonis, Iveco brändijuht Baltikumis.