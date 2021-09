Kümme asja, mida peaks teadma alustav investor

Eesmärke, miks raha koguda ja kasvatada, võib olla erinevaid. Olgu selleks finantsvabaduse saavutamine, lapsele tulevikuks raha kogumine või ümbermaailmareis, peaasi, et sa tead, mille nimel pingutad. Öeldakse, et ainuüksi eesmärgi üles kirjutamine suurendab selle saavutamise tõenäosust 30%.

Parim aeg investeerimisega alustamiseks oli eile, täna on viimane aeg. Pole mõtet oodata uut langust või koguda suurt summat, sellega kaotad lihtsalt aega ja raha.

Jooksma ei pea alati spurtides ja sama kehtib ka investeerimise kohta. Vali endale sobiv distants, mida „jooksma“ hakkad. Investeerimine on pikaajaline protsess ja sarnaneb pikamaajooksule – ära alusta kohe täiskäigul, hinda oma võimeid realistlikult ja arvesta pika distantsiga.

Inimeste võimalused, teadmised ja riskitaluvus on erinevad. Enne, kui turgudel toimetama asud, tee endale selgeks, millised on sinu rahalised võimalused ja milline riskitaluvus. Alustavad investorid kipuvad sageli oma riskitaluvust üle hindama, valides väga riskantseid aktsiaid ja oodates vastu kiiresti suurt tootlust. Pea meeles, investeerimine on pikaajaline protsess.