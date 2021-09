Käärmanni apsakas pani Wise'i aktsia börsil langema

Täna varahommikul teatas The Telegraph, et Kristo Käärmann sai briti maksuametilt kopsaka trahvi. Täpne trahvisumma on 365 651 naela ehk umbes 430 000 eurot, põhjuseks maksurikkumine. Täpsemini on jutt ebakorrektselt esitatud dokumentidest, mis on kohalikule maksuhaldurile esitatud tahtlikult mitte korrektselt, mis tähendab, et ettevõtja ei täitnud kohustust meelega või eksis käibemaksu või aktsiisi tasumisel.