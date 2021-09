FOTO | Kütuse hind lõi taas kõigi aegade hinnarekordi

Nagu fotolt näha, siis on 95 bensiini hind on 1,499 eurot liitri kohta. Diislikütuse hind on 1,299 eurot ühe liitri kohta.

Eelmisel nädalal märkis Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi pressiteates, et toornafta hinnad on taaskord liikunud ülespoole ning Brent toornafta hinnatase on ületanud 75 dollarit ühe barreli kohta. Hinnatõusu taga on USA laovarude oodatust suurem vähenemine ning ootus, et pandeemiast väljatulek kasvatab nõudlust valmistoodete järele, kommenteeris Sassi.