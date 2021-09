Uuring: üle veerandi eestlastest ostab kodu, sest ei soovi üürida või koos vanematega elada

„Umbes pooled Balti riikide elanikest ostavad kinnisvara vanuses 25–34, kuid uuringust selgub, et eestlased on pisut varem valmis oma kodu ostma, samas kui lätlased lükkavad selle otsuse edasi. Seda võib selgitada erineva sissetulekutasemega igas riigis, sest keskmine netopalk on Eestis kõrgeim, Lätis aga madalaim. Seega saavad eestlased esimese sissemakse ja muude kinnisvara ostmisega seotud kulude jaoks raha kiiremini kogutud. Pärast 45. eluaastat kahaneb kinnisvaraostude maht märkimisväärselt: selles vanuses otsustab vaid vähem kui 7% Balti riikide elanikest uue kodu osta. See on arusaadav, sest osaliselt on nad juba kinnisvara ostnud ning mida lähemal on pensioniiga, seda enam lüheneb võimalik laenutähtaeg ja kodulaenu saamine on keerulisem,“ lausus Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane.