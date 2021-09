IKEA avab esimese Eesti kaupluse järgmisel sügisel

Tallinna külje all asuva IKEA kaupluse arendus- ja ehitustööd lähevad Schneideri sõnul plaanipäraselt. “Meil on ääretult hea meel, et poe ehitajaks on Eesti ettevõte. Esimese kaupluse avamine on plaanis 2022. aasta sügisel. Investeering poe avamiseks on ligikaudu 23 miljonit eurot,” rääkis ta.