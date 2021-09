Eestlased päästavad maailma: Veriff muudab uue partneriga koostöös pangakaartide väljastamise Lähis-Idas turvalisemaks

SimpliFi pakub oma klientidele kuutasupõhiseid virtuaalseid või füüsilisi pangakaarte. Koostöö Veriffiga aitab SimpliFi’l kiiremini ja mugavamalt tuvastada klientide isikusamasus, et vältida identiteedipettusi. Partnerlus muudab SimpliFi digitaalse kaardi väljastamise platvormi oluliselt turvalisemaks.

Veriffi tehnoloogia abil saab SimpliFi oma klientide isikusamasust hõlpsasti ja kiiresti kontrollida. Veriffi AI-toega isikusamasuse tuvastamise lahendus kasutab tuvastamiseks dokumendi, foto ja video kombinatsiooni, et tagada kasutajate identiteediõigsust erinevatel turgudel, sealhulgas SimpliFi sihtturgudel.

"Aina kiireneva ülemaailmse digitaliseerimisega on identiteedipettuste arv internetis kasvuteel, eriti finantstehnoloogia valdkonnas, kus petturid üritavad rahalise kasu saamise eesmärgil võtta üle teiste isikute identiteete," ütles Veriffi kaasasutaja ja tootearendusjuht Janer Gorohhov.

“Veriff ei paku mitte ainult usaldusväärset ja kulutõhusat identiteedi kinnitamise lahendust, mis vastab meie vajadustele, vaid mõistab ka noore regionaalselt laieneva, B2B idufirma unikaalseid väljakutseid,” ütles SimpliFi asutaja ja tegevjuht Ali Sattar. “Kõik need tegurid kokku on loonud suure usalduse Veriffi vastu ning ootame huviga koostööd, et aidata täita meie klientide ainulaadseid identiteedituvastamisvajadusi.”